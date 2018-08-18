تطورات جديدة في قضية مقتل راهب دير “أبو مقار” في مصر

شهدت قضية “دير أبو مقار” تطورات جديدة اليوم السبت، في أعقاب الأحداث المثيرة التي لحقت بواقعة مقتل رئيس الدير الأنبا إبيفانيوس، الذي عُثر على جثته أمام مسكنه في الدير، الكائن بوادي النطرون في واقعة هي الأولى من نوعها في مصر.

ومؤخرًا كشفت التحقيقات عن المتهم الرئيسي في القضية، وهو وائل سعد الراهب، الذي جردته الكنيسة من رتبته الرهبانية، وكان يدعى (الراهب إشعياء).

وقال مصدر كنسي لـ”إرم نيوز” إن الراهب فلتاؤس المقاري، الذي حاول الانتحار الأسبوع الماضي، اعترف اليوم أمام جهات التحقيق بمشاركته الراهب إشعياء في جريمة مقتل رئيس الدير.

وكان فلتاؤس المقاري قد حاول الانتحار عن طريق قطع شرايين يده وإلقاء نفسه من طابق مرتفع، حيث جرى نقله إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى النطرون العام، قبل أن تتحسن حالته الصحية ويخضع للتحقيق.

وأشار المصدر القريب من سير التحقيقات إلى أنّ لجنة الرهبنة والأديرة أصدرت اليوم السبت قرارًا بتجريد الراهب فلتاؤس المقاري، من الرهبة ليعود إلى اسمه العلماني، والانضمام إلى قائمة المتهمين.

وأضاف أنّ رئيس الكنيسة تواضروس الثاني يتابع بنفسه سير التحقيقات في القضية من داخل دير القديس الأنبا بيشوي للرهبان، المجاور لدير أبومقار، لافتًا إلى أنّ اجتماعًا عقده اليوم السبت مع أعضاء اللجنة لمناقشة سير التحقيقات، التي كشفت عن تورط رهبان آخرين في القضية يُجرى التحقق من المعلومات بشأنهم.