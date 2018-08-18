في إصدار مصور.. “القاعدة” يحرِّض ضد الجيش المصري ويدافع عن الإخوان

جدد تنظيم القاعدة، في إصدار مصور أطلقه اليوم السبت، تحريضه ضد الجيش المصري، موجهًا انتقاده لعدم المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي واحدة من المرات النادرة التي يعلن فيها التنظيم توافقه مع الإخوان.

وزعم حسام عبدالرؤوف، أحد قيادات التنظيم، في الفيديو الذي بثته مؤسسة السحاب (أحد الأذرع الإعلامية لتنظيم القاعدة)، وحمل عنوان “خدعوك فقالوا: الانتفاضات العربية أفرزت أعظم دستور وأعدل قانون”، عدم وجود إرهاب في سيناء وأن الجيش المصري يقوم بحملات عسكرية ضد الأهالي، مستعينًا ببعض الشهادات التي نقلتها قناة الجزيرة القطرية.

وعرض الفيديو، الذي وصلت مدته حوالي ساعة و19 دقيقة، بعض المقتطفات قال إنها من داخل السجون المصرية، زاعمًا أن “المساجين يتعرضون لانتهاكات وتعذيب”، بالإضافة إلى بعض لقطات من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وانتقد القيادي بالقاعدة “رفض الدولة المصرية المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين والإفراج عن قيادات الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا مرتبطة بالعنف والتحريض، في حين توافق الدولة على المصالحة مع رموز النظام السابق وتفرج عنهم وأبرزهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق”.

وكان أيمن الظواهري زعيم تنظيم “القاعدة” قد دعا في السابق إلى التوحد مع “ولاية سيناء” ذراع تنظيم “داعش” في سيناء، في إطار المواجهة التي تخوضها الجماعات المسلحة ضد قوات الأمن في المنطقة.

وأطلقت مصر عملية أمنية في 9 فبراير الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″، تستهدف مواجهة مسلحين بسيناء، ودلتا مصر، ومنطقة الظهير الصحراوي غرب وادي النيل.