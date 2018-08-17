مصر.. أشعلت النار بنفسها فتسببت في وفاة جدها بأزمة قلبية

أشعلت فتاة مصرية لم يتجاوز عمرها 18 عاماً، النيران في نفسها، بعد أن استخدمت السولار، لتنتشر النيران في الشقة، حيث تصادف قيامها بذلك مع وجود جدها لزيارتهم، ليتوفى بأزمة قلبية حادة.

في قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية ورد بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، لينتقل رجال الإطفاء والأمن لمقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد إخماد النيران من قبل الأهالي قبل وصول رجال الإطفاء، تبين إصابة الفتاة بحروق خطيرة، إلى جانب احتراق بعض محتويات الشقة، في حين تم العثور على جثة جدها داخل الشقة، حيث جاء من القاهرة لزيارتهم تزامناً مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

وأظهر التقرير الأولي لجثة المتوفي أنه في العقد السابع من العمر، وتوفي إثر أزمة قلبية حادة، دون وجود أي آثار حريق على جسده، أو اشتباه في شبهة جنائية.

وتبين من المعاينة والتحريات وسماع أقوال بعض أفراد الأسرة أن الفتاة أشعلت النار في نفسها نظراً لرفض والدها خطبتها من شاب أحبته خلال الفترة الماضية.

كما تبين أن الجد المتوفي، سعى لإثنائها عن إشعال النار بنفسها أثناء إمساكها بالسولار، إلا أنه سقط على الأرض فجأة، حيث اعتقدت الفتاة دخوله في غيبوبة، إلا أنه تبين وفاته بأزمة قلبية.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المتوفي، بعد الانتهاء من توقيع الكشف الطبي عليه من قبل الطب الشرعي.