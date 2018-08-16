القبض على الفنان المصري هشام عبدالله في تركيا

كشف مصدر مطلع في تركيا أن السلطات التركية ألقت القبض على الفنان المصري الموالي لجماعة الإخوان المسلمين هشام عبد الله في مدينة إسطنبول.

وقال المصدر، لـ”إرم نيوز” إن “هشام عبد الله قبض عليه أول أمس وسط تكتم شديد، وهو محتجز الآن في تركيا بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كإرهابي”.

وبين المصدر أن “هذا الكشف الأمني يحدث دوريًا على الإقامات للتأكد من أن الشخص مقيم بصورة قانونية داخل البلاد، ولأن جواز سفر هشام عبدالله انتهى والقنصلية المصرية رفضت تجديده، فهو لا يستطيع استخراج إقامة بشكل قانوني وبطريقة رسمية من تركيا”.

وتابع أن “هناك محاولات تعكف عليها شخصيات سياسية مصرية موالية للإخوان لإطلاق سراح الفنان هشام عبدالله”.

وتعدّ هذه الحالة الثالثة خلال أقل من شهر التي يتم فيها توقيف شخصيات موالية للإخوان، إذ كانت السلطات الإيطالية ألقت القبض على الوزير بعهد الإخوان محمد محسوب قبل أيام من أن تطلق سراحه من دون أن تسلمه للسلطات المصرية التي قدمت إلى روما أدلة تورطه في دعم الإرهاب.

كما ألقت السلطات الكورية الجنوبية القبض على القيادي الإخواني الهارب أحمد محمد أبوبكر المقدم، المتهم في تشكيل مجموعات “الخلايا النوعية” بجماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تطلق سراحه أيضًا.

وهشام عبد الله هو ممثل مصري، بدأت حياته الفنية عام 1984، ومن أشهر أدواره فيلم “الطريق إلى إيلات”، وكذلك مسلسل “البخيل وأنا”، و”ليالي الحلمية” و”تفاحة آدم” و”لحظات حرجة” و”خالتي صفية والدير” و”بوابة الحلواني” و”السيرة الهلالية”.

وعقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي خرجت عدة قيادات إخوانية إلى تركيا وقطر ولندن، وحينها انضم الفنان هشام عبدالله إلى قناة “الشرق” الموالية للجماعة، ومن وقتها يواجه اتهامات بدعم الإهارب والتطرف.