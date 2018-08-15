السيسي: مخطط لتطوير 121 شركة بقطاع الأعمال وطرحها بالبورصة المصرية

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عن قيام الحكومة بتطوير 121 شركة من قطاع الأعمال في البلاد، وطرحها في البورصة؛ ما أثار جدلاً أخيرًا.

وقال في افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، إن عمليات التطوير ستشمل شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمنت والمواد الغذائية.

وكشف السيسي عن وجود مخطط لإدراج الشركات التي سيتم تطويرها من قبل الدولة، وكذلك المشروعات الكبرى في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، أن إدراج تلك الشركات سيساعد جميع المواطنين على المشاركة فيها بقوة، لافتًا إلى أن المخطط سيشمل تطوير شركات قطاع الأعمال لإحداث توازن في السوق.

ويرى مصريون، أن الطروحات المرتقبة للشركات الحكومية في البورصة، تعد عودة لزمن الخصخصة في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة مع الصندوق والبنك الدوليين حينها.

لكنّ السيسي شدد على أن الحكومة ستعمل على اتخاذ خطوات واسعة في تطوير شركات قطاع الأعمال، بهدف انتشال الاقتصاد من كبوته.

وافتتح الرئيس السيسي الأربعاء، مجمعًا صناعيًا ضخمًا ببني سويف يوفر 1800 فرصة عمل مباشرة، و 8 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

ويعد المصنع أكبر مصنع للأسمنت على مستوى الشرق الأوسط، كما أنه الأول من نوعه كصديق للبيئة دون انبعاث أي أدخنة منه، ويضم 6 خطوط إنتاج، يصل إنتاج الخط الواحد إلى نحو 6 آلاف طن من الأسمنت يوميًا.

وشهدت البورصة المصرية في 2005، طرح شركات حكومية، وشملت المصرية للاتصالات، وسيدي كرير للبتروكيماويات، و”أموك”.