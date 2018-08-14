الداخلية المصرية: ضبط خليتين خططتا لأعمال “إرهابية” في ذكرى “فض رابعة”

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، ضبط “خليتين إرهابيتين” مكونتين من 13 عنصرًا، قالت إنهم خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة بالبلاد، في الذكرى الخامسة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها ضبطت 13 من قيادات وعناصر الإخوان الهاربة بمحافظة سوهاج جنوب مصر، ومحافظة البحيرة شمال البلاد، كانوا يعتزمون عقد لقاءات تنظيمية لوضع آليات تنفيذ مخططات إرهابية.

ولفتت إلى أن قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات تؤكد “إصدار القيادات الإخوانية الهاربة بالخارج تكليفات لعناصرهم من القيادات الهاربة داخل البلاد؛ لإعادة إحياء نشاط الجماعة لتنفيذ مخطط يعتمد على نشر الشائعات المغلوطة؛ لإثارة المواطنين وحثهم على التظاهر، وإحداث حالة من الفوضى مع توفير أوجه الدعم المالي اللازم لتنفيذ ذلك المخطط ؛ بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي تزامنًا مع ذكرى فض الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية”.

وبحسب البيان، فإن “جهود الأمن توصلت إلى مكان تجمع عناصر القيادات بنطاق مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، غرب العاصمة المصرية القاهرة، وضبط المشاركين”.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم العُثور بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية والوسائط الإلكترونية التي تحوى التكليفات الصادرة لهم لتنفيذ مخططاتهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة وأجهزة حاسب آلي.

كما أكدت نتائج الفحص مسؤولية المضبوطين عن توفير أوجه الدعم المالي من خلال التنظيم الدولي للإخوان؛ لإعادة إحياء أنشطة الجماعة الإرهابية بالداخل للإنفاق على تحركات عناصر الجماعة الإرهابية، في محاولة لإثارة الشارع المصري خلال الفترة المقبلة.