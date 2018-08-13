مسؤولة حكومية إثيوبية: مقتل مدير سد النهضة لن يوقف بناءه

قالت المديرة التنفيذية لشركة الكهرباء الإثيوبية إزيب إسناقي اليوم الإثنين، إن بناء سد النهضة “لن يتوقف بمقتل مدير المشروع، سمنجاو بقلي، والعمل يسير وفق الخطة الموضوعة له”.

وفي تصريحات نقلتها إذاعة “فانا” الإثيوبية، نفت إسناقي، الشائعات المتداولة بشأن توقف بناء سد النهضة، بعد مقتل مدير المشروع، قائلة إن الشائعات المتداولة “غير صحيحيه وعارية عن الصحة”.

وأشارت إلى أن البناء يسير حسب الجدول الزمني الموضوع له، مؤكدة أن “جميع العاملين في موقع سد النهضة يعملون ليل نهار من أجل تحقيق حلم الشعب الإثيوبي بإكمال بناء السد”.

وأوضحت إسناقي أن نائب مدير مشروع سد النهضة افريم ولدكدان، يقوم في الوقت الحالي بمهام إدارة المشروع لحين تعيين مدير جديد.

وفي أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، عثر على جثة بقلي البالغ من العمر 53 عامًا، في سيارته، وسط العاصمة أديس أبابا، بحسب التلفزيون الرسمي.

وقالت الشرطة إنه مات مقتولًا برصاصة في الرأس، وإنها عثرت على مسدس كان موضوعًا على الجهة اليمنى من القتيل.

وأعلنت إثيوبيا في شهر مايو/ أيار الماضي إنجاز 66% حتى الآن من مراحل بناء سد النهضة.

وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 من شهر أبريل/نيسان لعام 2011 على النيل الأزرق بمدينة “قوبا” بإقليم (بني شنقول ـ جمز) على الحدود الإثيوبية ـ السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومترًا من العاصمة أديس أبابا.

وفي شهر مارس/آذار من عام 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، تعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.