لأول مرة.. أحزاب مصرية تشكل “حكومة ظل” شبابية

شكَّل شباب الأحزاب السياسية المصرية حكومة ظل موازية لحكومة بلدهم الرسمية، تشمل أكثر من 15 حقيبة وزارية؛ بهدف مساعدة الحكومة الحالية التي يترأسها المهندس مصطفى مدبولي، وتقديم المشورة والدعم لها في جميع القضايا والملفات.

وعقب اجتماع مُغلق، استمر لساعات بمقر حزب المؤتمر في القاهرة بحضور ممثلين عن أغلبية الأحزاب المصرية، أعلن الحاضرون التشكيل الرسمي للحكومة الشبابية، والتي أطلقوا عليها “حكومة المستقبل”.

وعن الهدف من تشكيل تلك الحكومة، قال أحمد مقلد رئيس حكومة الظل الشبابية والقيادي في حزب المؤتمر: إن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم المشورة للحكومة، بالإضافة إلى طرح برامج وخطط تنموية في كافة القطاعات.

وأشار مقلد إلى أنّ الحزب سعى منذ اعتزام تشكيل حكومة الشباب إلى طرح الفكرة على كافة الأحزاب المصرية، وضم تشكيل الحكومة 7 أحزاب مشاركة، وهي (الوفد، الحركة الوطنية، الحرية، مصر الحديثة، الغد، الجيل، والإصلاح والنهضة).

وتحاول الأحزاب السياسية استعادة بريقها الذي فقدته من خلال مؤتمر شبابي يعقد اليوم في مدينة شرم الشيخ يحضره عدد كبير من شباب الأحزاب المصرية، والقوى الوطنية، وعدد من النواب السابقين والحاليين، وبمشاركة ممثلي 50 حزبًا.

ورغم أنّ عدد الأحزاب في مصر يتخطى 110 أحزاب، من بينها 19 حزبًا داخل البرلمان يتصدرها حزب المصريين الأحرار، إلا أنّ التواجد الحزبي السياسي غائب عن الشارع وسط اتهامات بفقدان تلك الأحزاب فاعليتها.