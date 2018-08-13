السيسي: نرفض أن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى “غير عربية”

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن بلاده ترفض أن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية، تهدد حرية الملاحة.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، في القاهرة، أن “أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى ليس للأمن القومي المصري فحسب، وإنما لأمن واستقرار المنطقة بأكملها”.

وأوضح أن بلاده “تؤكد دائمًا التزامها الأصيل بدعم واستقرار اليمن ووحدة أراضيه كأحد ثوابت سياستها الخارجية وما تنطوي عليه علاقاتنا التاريخية من متانة وخصوصية”.

وتابع: “نرفض بشكل قاطع أن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية، أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب”.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تعرض ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، لهجوم من قبل مسلحي الحوثي، في البحر الأحمر، بعد عبورهما مضيق باب المندب.