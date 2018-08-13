مصر.. المؤبد لـ5 أساتذة بجامعة الأزهر في قضية “خلية الإخوان”‎

قضت محكمة مصرية، يوم الاثنين، بالسجن المؤبد بحق 5 أساتذة من جامعة الأزهر، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية جامعة الأزهر”.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في مصر ، حكمًا بالسجن المؤبد على 5 أساتذة بجامعة الأزهر والسجن 10 سنوات بحق طالب، في القضية المتهم فيها أساتذة بتكوين خلية تابعة لجماعة الإخوان في جامعة الأزهر عبر تكليفات إلى كوادر طلابية.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن قطاع الأمن الوطني تلقّى معلومات تفيد باستمرار جماعة الإخوان المسلمين “بتجنيد الطلاب الجدد في جامعة الأزهر، وعقد لقاءات وتنفيذ أجندة الجماعة من خلال الكوادر الطلابية”.

وأشارت التحريات إلى أن الأساتذة في جامعة الأزهر أصدروا “تكليفات لعدد من كوادر التنظيم المسؤولين عن التحرك بالقطاع الطلابي في جامعة الأزهر، والتى تعمل لتنفيذ الخطط الأساسية للتنظيم داخل الكليات والمعاهد، وتعتمد على عدة محاور منها تفعيل استمرار الحراك الثوري بالحرم الجامعى وخارجه”.

وذكرت النيابة العامة أن “الخلية كانت تهدف لاستقطاب الطلاب الجدد غير المرصودين أمنيًا لصفوف التنظيم الإخواني من خلال توفير الدعم المالي، وتحمّل نفقات الإقامة والدراسة، والتواصل فيما بينهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية لتحديد مواعيد الفعاليات”.

وبينت أن الخلية اعتمدت “خطة التحرك داخل الحرم الجامعي؛ ووضع المناهج التربوية المتعلقة بالأسر الإخوانية”، وهي الخطط التي تهدف من ورائها الجماعة للسيطرة على جامعة الأزهر سواء عبرالطلاب أو هيئة التدريس.