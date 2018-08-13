مصر تعلن تصفية خلية خططت لعمليات إرهابية في عيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الاثنين، عن القضاء على خلية إرهابية مكونة من 6 أفراد بمنطقة السادس من أكتوبر، قالت إنهم خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية خلال عيد الأضحى المبارك.

وأشار بيان للوزارة، إلى أنّ جهاز الأمن الوطني تلقى معلومات تفيد بـ”اتخاذ إحدى الخلايا الإرهابية وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وكراً للاختباء تمهيداً للانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين ونشر الفوضى والتأثير على الأوضاع الأمنية والاقتصادية”.

وأضاف البيان أنّ المعلومات التي توافرت لدى أجهزة الأمن أفادت بأن “هذه العناصر خططت لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية لاستهداف بعض المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية ورجال القوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك”.

وأوضح البيان أن مخطط هذه الخلية تزامن مع الإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية الجديدة، لافتة إلى محاولاتهم “إفساد فرحة المواطنين بالعيد وما تحقق من إنجازات فى مجال الإصلاح الاقتصادى أخيرًا”.

وأردف البيان أن قوات الأمن نفذت عملية مداهمة بعد تحديد مكان الوكر، متابعة: “بادر من بداخله من عناصر إرهابية بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات؛ ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع 6 عناصر والعثور بحوزتهم على عدة أسلحة وذخيرة”.

وكشف البيان عن تحديد هوية ثلاثة من العناصر الإرهابية، هم: “حسنى مرشود حسن (33 عامًا – يقيم بقرية السلام/ أول العريش)، وعبدالرحمن جمال أمين محمد على (21 عامًا – يقيم بتعاونيات البحر الأحمر/ السويس)، ومحمود كمال الدين محمود (30 عامًا – يقيم بالمنشية/ الهرم الجيزة).

واختتم البيان بأن أجهزة الأمن اتخذت الإجراءات القانونية، كما تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.