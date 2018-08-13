قاض إخواني منشق يؤكد تواصل سامي عنان بالإخوان.. ونجل الفريق يرد (فيديو)

زعم قاض مصري منشق عن الإخوان يدعى المستشار عماد أبو هاشم، عضو ما كانت تسمى بحركة “قضاة من أجل مصر”، أن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، كان على اتصال مع عناصر جماعة الإخوان للتجهيز لثورة ما تسمي بـ”ثورة الغلابة” عام 2016 ضد السلطات المصرية.

بينما خرج الدكتور سمير نجل سامي عنان خلال تصريحات تليفزيونية، لينفي تصريحات أبوهاشم، مؤكدًا أن اجتماعات والده بالإخوان كانت في العلن وليست في السر، حول أمور رسمية ومعلنة.

واعتبر سمير أن جماعة الإخوان تزج باسم والده لإحداث بلبلة في الرأي العام، لافتًا إلى أن تصريحات أبو هاشم تحمل معلومات وهمية، قائلا: “كل شوية يطلع إخواني منشق أو تائب بعد فجور الإخوان، ويقول كلام، نفسي واحد فيهم لديه الرجولة والأخلاق يعطينا دليل على كلامه”.

وفي يناير الماضي، استدعت القوات المسلحة المصرية، رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان؛ للتحقيق معه لارتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي/ آذار، وفاز بها الرئيس السيسي.

واتهمت القيادة العامة عنان بارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة؛ الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

وفي إبريل الماضي تم إخلاء سبيل عنان في تهمة “مخالفة القواعد العسكرية”، لكن تم تجديد حبسه على ذمة محاكمته بتهمة “التزوير في محررات رسمية”.