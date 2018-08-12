مصر تحيل 3 متهمين بقضية “أنصار الشريعة” للمفتي

أحالت محكمة مصرية، اليوم الأحد، أوراق ثلاثة متهمين إلى مفتي الجمهورية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب أنصار الشريعة”؛ للحصول على الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها، اليوم، بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى المفتي، وحددت جلسة 14 أكتوبر/تشرين الأول، للنطق بالحكم النهائي على المتهمين.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات؛ بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، ارتكاب جرائم “إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع”.