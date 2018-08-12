كيف يرى المصريون مقترح تخفيض أيام العمل؟ (فيديو إرم)

عبّرت شريحة واسعة من المصريين عن رفضها مقترحًا تدرسه حكومة بلادهم يتضمن تخفيض أيام العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من 5 أيام إلى 4 فقط، على أن تصل الإجازات الأسبوعية إلى 3 أيام.

ورفض أغلب المشاركين في تقرير ميداني لـ “إرم نيوز”، المقترح باعتباره يزيد من المشكلة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بالنظر إلى أنه سيؤدي إلى قلة الإنتاج وتراجع مستوى الأداء، فضلًا عن كونه لن يحل الأزمات الأخرى التي يستهدفها المقترح.

غير أن بعض المشاركين اعتبر القرار جيدًا، بالنظر إلى أنّه يعمل على تخفيف الضغط المروري والازدحام الذي تشهده القاهرة الكبرى خلال أيام العمل الرسمية.

وتستهدف الحكومة المصرية من وراء المقترح الذي يخضع للدراسة حاليًا، خفض الإنفاق وتوفير استهلاك الطاقة، وتخفيف الضغط المروري على شوارع القاهرة، دون المساس بالرواتب والأجور.