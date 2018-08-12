مقتل 12 مسلحًا في عملية أمنيّة موسعة شمال سيناء

قتلت قوات الجيش المصري، اليوم الأحد، 12 إرهابيًا مسجلًا خلال عملية أمنيّة موسعة في شمال سيناء استهدفت مناطق اختباء “العناصر الإرهابية”، وفق نبأ عاجل نقله التلفزيون الرسمي عن المتحدث العسكري.

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي أنّ عملية مداهمات لقوات الأمن في محافظة شمال سيناء أسفرت عن مقتل 12 مسجلًا، دون أنْ يُقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن العملية.

وأطلقت مصر عملية أمنية في الـ9 من شباط/ فبراير الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″، تستهدف مواجهة مسلحين بسيناء، ودلتا مصر، ومنطقة الظهير الصحراوي غرب وادي النيل.