كشف هوية منفذ محاولة “تفجير مسطرد” ومتحدث الكنيسة المصرية لـ”إرم نيوز”: نترك الأمر لجهات التحقيق

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر هوية الشاب منفذ محاولة تفجير كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد اليوم السبت بمحافظة القليوبية، المجاورة للعاصمة القاهرة.

وقالت مصادر أمنية، إنه “تم العثور على بطاقة الرقم القومي الخاصة بالإرهابي بعد مقتله وتهتك نصفه الأسفل جراء تفجير الحزام الناسف الذي كان يرتديه في محاولة منه لتفجير الكنيسة، حيث تبين من هويته أنه يدعي عمر محمد مصطفي، مواليد عام 1989، ومقيم بمنطقة مصر الجديدة (أحد الأحياء الراقية بالقاهرة)، ويحمل كارنيه يفيد عمله بشركة بترول”.

وذكرت المصادر، أن “رجال الأمن أرسلوا الكارنيهات الخاصة بالإرهابي للطب الشرعي مع الجثة تمهيداً للتأكد من صحة الأوراق وتشريح الجثة قبل دفنها”.

وبدوره، قال القمص عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن “الكنيسة استأنفت الاحتفالات التي تقام بها منذ السابع من أغسطس الجاري، عقب قيام قوات الأمن بتمشيط المنطقة المحيطة بالكنيسة”.

وأضاف القمص عبد المسيح، أن” شعب الكنيسة يتوافد عليها للإطمئنان على المتواجيدن بها”، مشيراً إلى “الدور البارز الذي لعبته الأجهزة الأمنية، وانتقال قيادات الأمن لموقع الحادث”.

وفي أول تعليق رسمي من الكنيسة، قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن “الحادث لم يسفر عن أية إصابات أو ضحاياً، حتى الآن”، مشيراً إلى أن “سلطات التحقيق بدأت عملها في الواقعة”.

وذكر المتحدث باسم الكنيسة نصاً “لانعرف هل المقصود الكنيسة أم شركة البترول المجاورة للكنيسة، ونترك الأمر للجهات المعنية”، وفق تعبيره.