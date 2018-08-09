فصائل فلسطينية: استهداف إسرائيل مقر الجالية المصرية بغزة نسف لجهود التهدئة

أدانت الفصائل الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قصف مؤسسة سعيد المسحال للثقافة والفنون، والتي تضم المركز الثقافي المصري ومقر الجالية المصرية في غزة، معتبرة أن ذلك يهدف إلى تخريب الجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى تهدئة.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي:” تعمّد الاحتلال تدمير مقر مؤسسة سعيد المسحال الثقافي بغزة والذي يضم مقر الجالية المصرية وهو محاولة إسرائيلية لتخريب الجهود المصرية في قطاع غزة، ويؤكد أن الاحتلال هو عدو لكل مكونات الأمة العربية”.

فيما أدانت حركة الجهاد الإسلامي القصف الإسرائيلي للمؤسسة الثقافية.

وأضافت الجهاد في بيان لها: ” هذا العدوان يفضح تمامًا نوايا الاحتلال وإرهابه، ويكشف محاولاته النيل من الهوية الثقافية الوطنية والقومية عبر تدمير مؤسسة ثقافية ومركز يجسد الحضارة والتاريخ المصري”.

من جانبه قال رئيس الجالية المصرية بغزة عادل عبد الرحمن ” إن المقر الثقافي الذي قصفه الاحتلال بغزة يقدم الخدمات لآلاف الأمهات المصريات في قطاع غزة، وتم تدميره بطريقة بشعة وعنجهية”.

وفي ذات السياق قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: ” إن جهودًا حثيثة تبذلها مصر وأطراف دولية لعودة التهدئة وعدم انزلاق الأمور إلى الأخطر”.

وأضاف أبو ظريفة: ” أن الساعات القادمة حاسمة، وقوى المقاومة ستتعاطى إيجابًا مع الجهد المصري طالما التزم الاحتلال وأوقف كل أشكال العدوان والتزم بالهدوء” .