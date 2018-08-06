لهذه الأسباب.. مصر تدرس تقليص عدد أيام عمل موظفي الحكومة

تدرس مصر تقليص عدد أيام عمل موظفي الحكومة، الذين يقدرون بأكثر من 5 ملايين موظف، لكن هذا التقليص لا يعني تخفيض ساعات العمل في الوقت الحالي، بحسب الحكومة المصرية.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في بيان، إن “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (حكومي)، يدرس جديًا تقليص عدد أيام عمل موظفي بعض جهات الجهاز الإداري للدولة، وليس خفض عدد ساعات العمل، دون المساس بأجورهم وكافة مستحقاتهم المالية”.

وساق البيان ذاته أسباب السعي لتنفيذ هذا القرار، مبرزًا أن من أهمها “ترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المروري، واستهلاك وحدات الجهاز الإداري من الطاقة”.

وأكد جهاز التنظيم والإدارة، أن القرار حال اتخاذه، لن يطبّق على جميع الجهات والمؤسسات، نظرًا لاختلاف طبيعة الأعمال من جهة لأخرى، دون تفاصيل أكثر.

وفي آيار/ مايو الماضي، اشتكى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة بمؤتمر آنذاك، من ترهل الجهاز الإداري في بلاده، نافيًا الإقدام على إحالتهم للتقاعد.

وقال السيسي إن بلاده “لا تحتاج أكثر من مليون موظف”، في حين أن مصر لديها أكثر من 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة.