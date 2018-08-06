ارتفاع دين مصر الخارجي إلى 88.2 مليار دولار

ارتفع حجم دين مصر الخارجي، إلى 88.2 مليار دولار، حتى مارس آذار الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وبحسب بيانات البنك، فإن حجم الديون ارتفع بنسبة 19.3 % خلال عام، فيما بلغت نسبة دين الناتج المحلي الإجمالي 36.8 % بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5 % قبل عام.

وكان حجم الدين الخارجي المصري، في نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، بلغ 82.9 مليار دولار، بما نسبته 36.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب “رويترز”.

وقال المركزي، في وقت سابق، إن “صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.315 مليار دولار “بصفة مبدئية”، في نهاية يوليو تموز 2018، من 44.258 مليار دولار قبل شهر”.