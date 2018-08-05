مصر تسمح بإدخال الغاز المنزلي إلى قطاع غزة

سمحت الحكومة المصرية بشكل رسمي الأحد، بإدخال كميات من الغاز المنزلي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية في القطاع.

وقال مدير الهيئة العامة للبترول في غزة خليل شقفة، “تم السماح رسميًا بدخول 250 طنًا من الغاز، إلى قطاع غزة“، وذلك بعد منع السلطات الإسرائيلية دخول المحروقات بما فيها الغاز إلى غزة، عبر معبر كرم أبو سالم.

وأفاد شقفة بأن “السماح بدخول هذه الكمية، يأتي ضمن فترة تجريبية إلى حين الانتهاء من الإجراءات اللازمة، لإدخال الغاز المصري إلى غزة بشكل يومي”.

وأشار شقفة إلى أن “سعر كيلو الغاز المصري، لن يشهد تغييرًا مقارنة بسعر الغاز الإسرائيلي البالغ 5 شواقل أو ما يعادل 1.35 دولار”.