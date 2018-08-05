الأمن المصري يعلن مقتل 52 مسلحًا في مداهمة بشمالي سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، مقتل 52 مسلحًا ضمن عملية المجابهة الشاملة المعلنة تحت عنوان “سيناء 2018”.

جاء ذلك في البيان رقم 26، الذي يرصد تطورات العملية العسكرية المتواصلة منذ فبراير/شباط الماضي، التي أعلنها الجيش المصري بتكليف رئاسي.

وتستهدف العملية عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، “مواجهة عناصر مسلحة شمالي ووسط سيناء (شمال شرق) ومناطق أخرى بدلتا مصر (شمال) والظهير الصحراوي غرب وادي النيل”.

وقال البيان إن العمليات على مدار الأيام الماضية أسفرت عن القضاء على 52 “فردًا تكفيريًا شديد الخطورة” بمناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء.

وأضاف: “جرى تنفيذ مداهمات مشتركة بين الجيش والشرطة نتج عنها القبض على 49 فردًا تكفيريًا”.

واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 373 مسلحًا، بخلاف 37 عسكريًا، منذ بدء العملية “سيناء 2018” حتى اليوم الأحد الساعة 6:45 ت.غ، وفق رصد قامت به وكالة الأناضول.

وأوضح البيان أن القوات الجوية تمكنت من تدمير 15 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها التسلل عبر الحدود الغربية، وكذلك استهداف 17 عربة أخرى في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

ولفت إلى أنه جرى تدمير 26 ملجأ و64 عبوة ناسفة واكتشاف 4 فتحات أنفاق على الحدود بشمال سيناء.