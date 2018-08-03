مصر تُقرّر فتح معبر رفح لعبور الحجاج الفلسطينيين

قرّرت السلطات المصرية اليوم الجمعة، فتح معبر رفح البري بدءًا من يوم غد السبت حتى يوم الثلاثاء المقبل، بهدف تسهيل سفر الحجاج الفلسطينيين.

وأعلنت سفارة فلسطين لدى القاهرة في بيان رسمي اليوم الجمعة، عن الانتهاء من ترتييات سفر حجاج قطاع غزة لأداء مناسك الحج، واستقبال سفر حجاج المحافظات الجنوبية لأداء الفريضة.

ووفق بيان عن سفارة فلسطين، شكل سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح “خلية أزمة” من مستشاري وكوادر السفارة، للعمل على إنجاز كافة التفاصيل اللوجستية “بما ييسّر على الحجاج الفلسطينيين إتمام شعائرهم بأفضل ظروف ممكنة”.

وأشار البيان إلى أن السفارة انتهت من الحصول على تأشيرات الحج لـ3300 جواز سفر من القنصلية السعودية في القاهرة، وأعادت إرسال الجوازات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، حتى يتسنى للحجاج مغادرة القطاع.

وأوضح البيان أن مندوبي السفارة سيكونون في استقبال أفواج الحجاج في معبر رفح البري، ومطار القاهرة الدولي، لتسهيل المعاملات في المطار قبيل التوجه إلى الأراضي السعودية، حيث يغادر الحجاج عبر 4 رحلات طيران ابتداءً من الـ4 من شهر آب/أغسطس الجاري حتى الـ8 من نفس الشهر.