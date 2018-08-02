وزير في عهد الإخوان: السلطات الإيطالية تحتجزني بطلب مصري

قال محمد محسوب الوزير في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر، إن السلطات الإيطالية احتجزته بطلب من السلطات المصرية.

وكتب محسوب في تغريدة له نشرها على “تويتر” للتواصل الاجتماعي “الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي.. وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي”.

الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ ٣ ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي..

وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي.. — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) August 1, 2018

وكان محسوب يشغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل السابقة وعميد كلية الحقوق، وهو عضو الهيئة العليا بحزب الوسط المصري، وسافر بعد ثورة 30 يونيو 2013 إلى تركيا.

ولم تعلن أي جهة رسميًا سواء في إيطاليا أو مصر، احتجاز محمد محسوب أو القبض عليه، حتى الآن.