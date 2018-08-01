مصر تتواصل مع إيطاليا بشأن ملابسات وفاة مواطن سجين لديها

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الوزارة تتابع مع السلطات الإيطالية عبر السفارة المصرية في روما ملابسات وفاة المواطن حسن رمضان مخيمر شرف إكلينيكيا، وذلك بعد نقله من محبسه في سجن مدينة “فيتربو” بإيطاليا إلى مستشفى المدينة نتيجة محاولته الانتحار طبقا لما أفادت به إدارة السجن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية في بيان، أن السفارة المصرية في روما تحركت فور تلقيها خطابًا رسميًا من إدارة السجن يوم 24 يوليو 2018 بشأن نقل المواطن في حالة حرجة إلى المستشفى نتيجة مضاعفات ناتجة عن محاولته الانتحار في محبسه الانفرادي، مطالبة بإبلاغ والدة المواطن بالواقعة مع موافاتها بدعوة من إدارة السجن لزيارته في المستشفى بإيطاليا، حيث قامت السفارة بالتواصل مع أحد أقرباء المواطن في إيطاليا لإبلاغه بما تقدم.

وتابع البيان: “قامت السفارة بنقل رغبة الأسرة إلى المستشفى والسجن في الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمواطن للاطلاع على ملابسات الحادث، إلا أن إدارة المستشفى قامت مساء يوم 30 يوليو 2018 بإبلاغ السفارة بوفاة المواطن إكلينيكيا نتيجة المضاغفات الناتجة عن محاولة الانتحار”.

وأضاف أبو زيد أن السفارة من جانبها أرسلت وفدًا في اليوم التالي مباشرة إلى مدينة “فيتربو”، وذلك لمقابلة مسئولي المستشفى والسجن للوقوف على ملابسات الحادث، حيث اجتمع الوفد مع مسؤولي المستشفى، الذين أفادوا بأن الفقيد قد نقل إلى المستشفى يوم 23 يوليو 2018 في حالة فقدان وعي تامة، حيث اتضح أنه حاول الانتحار شنقا في محبسه، كما أكد مسؤولو المستشفى أن المواطن توفي إكلينيكيا.

والتقى وفد السفارة مع مسئولي السجن في المدينة، والذين أكدوا ما سبق وأفادت به المستشفى.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن السفارة المصرية في روما مازالت على تواصل مع أسرة الفقيد لإبلاغها بأي تطورات في هذا الصدد، مع قيامها بمخاطبة إدارة السجن بمذكرة رسمية للمطالبة بإجراء تحقيق رسمي في الحادث للتعرف على ملابساته، فضلا عن الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمواطن من المستشفى، علمًا بأن السفارة ستقوم بإيفاد أحد أعضائها لمدينة “فيتربو” لمتابعة التحقيقات.