الداخلية المصرية: مقتل 5 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

المصدر: ا ف ب

قتل خمسة عناصر في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التي داهمت مخبأهم لتوقيفهم في محافظة القليوبية شمال القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية مساء اليوم الثلاثاء في بيان إن القتلى ينتمون إلى حركة حسم وهي حركة مسلحة تؤكد السلطات الأمنية المصرية أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفت إرهابية منذ كانون الأول/ديسمبر 2013.

وأكد البيان أن “الخطة الأمنية الموضوعة لضبط الهاربين من عناصر حركة حسم الإرهابية أسفرت عن ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات من قيادات الحركة بالخارج لعناصرهم بالبلاد الإعداد لتنفيذ حوادث إرهابية بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد”.

وأضاف البيان أنه تم تحديد عدد من العناصر القائمة على ذلك التحرك وعند مداهمة “وكر” كانوا يختبئون به في منطقة العبور بمحافظة القليوبية (30 كيلومتر شمال القاهرة) “بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل مع مصدر النيران عن مصرع خمسة عناصر”.

وبحسب البيان تم كذلك توقيف “خمسة عناصر إرهابية” في منطقة المرج بشرق القاهرة.

وظهرت “حركة سواعد مصر” المعروفة اختصارًا بـ”حسم” في 2014 وأعلنت تبني العديد من الاغتيالات في صفوف الشرطة المصرية.

وأعلنت وزارة الداخلية في 28 حزيران/يونيو الماضي مقتل عشرة عناصر من حركة “حسم” مؤكدة أنهم متورطون في اعتداءات استهدفت الشرطة.