أحكام بالسجن المؤبد والمشدد لـ70 إخوانيًا في مصر

أصدرت المحكمة العسكرية في مصر، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد بحق 70 متهمًا إخوانيًا؛ لإدانتهم في أحداث عنف بمراكز محافظة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة أغسطس 2013.

وقررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط معاقبة 39 متهمًا بالسجن المؤبد 25 عامًا، و11 متهمًا بالسجن 10 سنوات، و17 متهمًا بالسجن 7 سنوات، و3 متهمين حضوريًا بالسجن لمدة 3 سنوات.

فيما برأت المحكمة 21 متهمًا بنفس القضية لعدم كفاية الأدلة في أحداث اقتحام قسم شرطة مغاغة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بتلك القضية تكوين خلية إرهابية، واقتحام وحرق كمين نقطة دلجا واستراحة الكنيسة، وكذلك حرق مبنى النيابة الإدارية ومبنى مجلس المدينة ومكتب البريد بمركز دير مواس، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013.

وشرعت المحكمة العسكرية في محاكمة المتهمين مطلع العام الجاري، عقب القبض عليهم في فترات متفاوتة بعد إصدار أحكام بالسجن المؤبد غيابيًا، قبل أن تتم إعادة إجراءات محاكمتهم.