ماذا قال السيسي عن “تحدي الكيكي”؟ (فيديو)

علّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على “تحدي كيكي” الذي انتشر مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي: “قاعدين انتوا تركبوا العربيات وتقولوا كيكي ومش كيكي”.

جاء ذلك خلال خلال جلسة “اسأل الرئيس”، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للشباب في دورته السادسة، والذي تستضيفه جامعة القاهرة، على مدار يومي السبت والأحد.

ووجه السيسي حديثه بسخرية لوزير البترول طارق الملا، قائلًا: “زود البنزين متقلقش”.

وكانت وزارة الداخلية المصرية حذرت المواطنين من “تحدي كيكي”، الذي خاضه عدد من الأشخاص في مصر من بينهم فنانات معروفات.