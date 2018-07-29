وسائل إعلام تركية تصف تهديدات مصر وإسرائيل العسكرية بـ “الوقاحة”

انتقدت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بما فيها تلك المناوئة لحكومة العدالة والتنمية بشدة، كلًا من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، لما وصفته بـ “السلوك الوقح الذي سلكته الدول الثلاث حيال تركيا”؛ وذلك على خلفية اجتماع لسفرائها المعتمدين لدى قبرص اليونانية في نيقوسيا حول البحث عن الغاز في شرق المتوسط.

ونددت صحف: “صباح” و”ميلليت” و”حريت” وجميعها موالية للحكومة، و”سوزجو” و”جمهوريت” المعارضتان، في صدر صفحاتها الأولى، إضافة إلى شبكة “أن تي في” الإخبارية، بما وصفته بالتهديدات غير المسؤولة باستخدام الخيار العسكري ضد تركيا، والتي أدلى بها سفيرا مصر وإسرائيل المشاركان في الاجتماع.

ووفقًا لتلك الصحف، وصف السفير الإسرائيلي سامي رافيل في الكلمة التي ألقاها سلوك أنقرة المتبع في عملية التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط بالسلوك التحريضي، معربًا عن أمله بألّا تستخدم بلاده الخيار العسكري ضد تركيا.

ونسبت الصحف للسفيرة المصرية مي محمد قولها: “لن نتردد في استخدام القوة العسكرية ضد تركيا فيما إذا لزم الأمر”، بينما قدمت السفيرة الأمريكية كاثلين دوهيرتي الدعم من خلال إشارتها إلى أن موقف تركيا ضد اليونان غير مقبول.