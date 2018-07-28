بالفيديو.. الرئيس المصري يعلق على هشتاغ “أرحل يا سيسي”

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه شعر بالحزن من إطلاق هاشتاغ “أرحل يا سيسي”، في الوقت الذي يعمل فيه على الخروج بالمصريين من حالة “العوز”.

وأضاف السيسي خلال جلسات مؤتمر الشباب السادس في جامعة القاهرة، تفاجأت بهاشتاغ “أرحل يا سيسي”، وهنا “حزنت كثيرًا من ردة الفعل”.

وأشار إلى “الحاجة لهوية مصرية تستطيع أن تتعامل مع الواقع وتطوره”، لافتًا إلى أن “مصر تعرضت لتجربة تم إجهاضها بإسقاط الدولة، في ظل فنون من المكر شديدة التعقيد، وعندما أقوم بمصارحتكم بذلك، أجد 21 ألف شائعة منتشرة في البلاد”.

وتابع السيسي، “نسعى كحكومة لاتمام الإصلاح، والنجاح سيكون باستمرار المسار العلمي”، مشددًا على “تمسك الدولة باستكمال عملية الإصلاح التي ليس لها موعد زمني محدد”.