السيسي يفتتح مؤتمر الشباب السادس ويعلن عن ترقية وزير الدفاع إلى فريق أول

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، المؤتمر الوطني السادس للشباب في جامعة القاهرة الذي يستمر حتى الأحد، وسط حضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة، وقرابة 3 آلاف من شباب الجامعات.

وقال السيسي إن “مصر ستحيا دائمًا بقوة شبابها”، موجهًا في الوقت ذاته التحية إلى الشعب المصري، واصفًا إياه “بالبطل الحقيقي في ظل ما يجري من إصلاحات بالبلاد”، كما وجه التحية للقوات المسلحة، مشددًا على أن “دورها ملموس للغاية”.

وقرر الرئيس خلال المؤتمر، ترقية وزير الدفاع الفريق محمد زكي إلى رتبة فريق أول، وذلك في إطار تقديره لجهود القوات المسلحة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب عدة جلسات أبرزها جلسة “استراتيجية بناء الإنسان المصري”، و”تطوير التعليم المصري”، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وعززت الأجهزة الأمنية من وجودها بمحيط جامعة القاهرة، بنشر تشكيلات من قوات الأمن المركزي، والتدخل السريع وسط حضور ملحوظ لرجال المظلات وسيارات الشرطة العسكرية.

وعُقدت سابقًا 5 مؤتمرات شبابية، بعدما قرر السيسي اعتبار عام 2016 عامًا للشباب، إذ تنقلت مؤتمرات الشباب بين عدة محافظات بينها محافظتي الإسماعيلية وأسوان.