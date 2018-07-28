على خلفية “فض اعتصام رابعة”.. حكم بإعدام 75 قياديًا بجماعة الإخوان في مصر

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة أوراق 75 من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 75 من قيادات الجماعة وأنصارها إلى المفتي، بينهم عصام العريان وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازي وأسامة ياسين وطارق الزمر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم وعبدالرحمن البر.

وكانت قوات الأمن المصرية فضّت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 آب/أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا من قبل أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا، بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكّلت حينها.

وأحالت النيابة المتهمين في تلك القضية للمحاكمة الجنائية، لقيامهم في الفترة من 21 حزيران/يونيو حتى 14 آب/أغسطس 2013 بتدبير تجمهر بمحيط ميدان رابعة العدوية جعل السلم والأمن العام في خطر.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمد للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق.