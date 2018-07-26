حكم نهائي بحبس مفتي إخوان مصر 5 سنوات

قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، اليوم الخميس، بتأييد حكم حبس مفتي جماعة الإخوان، عبدالرحمن البر، واثنين آخرين 5 سنوات في اتهامهم بقطع طريق قليوب (شمال القاهرة).

وقررت المحكمة رفض الطعن المقدم من المتهمين في تلك القضية مع تأييد الأحكام الصادرة ضدهم.

يشار إلى أن محكمة الجنايات كانت قد قضت بمعاقبة 3 من قيادات جماعة الإخوان بالسجن لمدة 5 سنوات في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بقطع طريق قليوب.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل، والشروع في القتل، والتحريض على العنف، وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية نهاية 2013.

وشملت الشخصيات المحكوم عليها بالقضية مفتي جماعة الإخوان عبد الرحمن البر، وعميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر عبد الله بركات، والقيادي بجماعة الإخوان حسام ميرغني تاج الدين.