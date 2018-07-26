مصر تعتقل 17 متشددًا خططوا لعمليات “إرهابية”

ألقت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الخميس، القبض على 17 عنصرًا متشددًا منتمين لتنظيم “داعش”، متهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات نوعية ببضع مناطق بالبلاد.

وتشير التفاصيل، إلى أن الشرطة تلقت معلومات تفيد بقيام 17 شخصًا بتشكيل خلية والتخطيط لبعض العمليات، وذلك بقيادة وتوجيه شخصين هما حمدي ثابت ومحمد خليل.

وأوضحت التحقيقات الأولية، أن دوريات أمنية تمكنت من القبض على المتهمين من محافظات أسيوط والمنيا والغربية والدقهلية.

وأحالت الجهات الأمنية المتهمين وبينهم 4 أشقاء إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين تشكيل جماعة وخلية مخالفة لأحكام القانون وغير شرعية، وكذلك التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية وزعزعة الاستقرار ونشر العنف.