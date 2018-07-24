البرلمان المصري يسقط عضوية سحر الهواري

قرر مجلس النواب المصري الثلاثاء، إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، بسبب صدور حكم قضائي بحقها من محكمة الجنايات، يقضي بسجنها 5 أعوام في قضية إشهار إفلاس.

وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إن “المجلس قرر إسقاط عضوية النائبة بعد ورود تقرير من اللجنة الدستورية يفيد بأن محكمة النقض قررت في جلستها المنعقدة بـ5 تموز/يوليو الماضي، قبول الطعن المقدم من النائبة شكلًا ورفضه مضمونًا”.

وأضاف أن “قواعد وإجراءات إسقاط العضوية تطبق منذ 1924 وحتى الآن، وفق قواعد تطبق بالبرلمانات المختلفة سواء الكونغرس الأمريكي أو العموم البريطاني أو بالهند”.

ولوح عبدالعال بإسقاط العضوية عن نواب آخرين خلال الفترة المقبلة، بسبب صدور أحكام نهائية ضدهم، الأمر الذي يفقدهم عضويتهم.

وفي كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، على إسقاط عضوية النائب سحر الهواري، بسبب صدور حكم ضدها بالسجن 5 أعوام من محكمة الجنايات في قضية إفلاس.

وأحالت اللجنة قرارها إلى الجلسة العامة بالبرلمان للبت فيه بشكل نهائي.

يشار إلى أن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية أيدت في 23 نيسان/أبريل 2017، الحكم الصادر ضد الأخوين حازم وسحر الهواري عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بالحبس 5 سنوات في قضية إشهار إفلاس نتيجة عدم سداد 238 مليون جنيه.

وتنص المادة العاشرة من الدستور المصري على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، كما يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

ووفقًا للمادة 386 من اللائحة الداخلية للبرلمان فإنه في حالة إخطار رئيس مجلس النواب بأحكام قضائية يترتب عليها فقدان العضوية، يُحال الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية خلال 3 أيام من الإخطار لإعداد تقرير عن الأمر، وإرساله إلى مكتب المجلس، وعرض على الجلسة العامة للبرلمان.

وفي شباط/فبراير من العام الماضي، أسقط البرلمان المصري عضوية النائب محمد أنور السادات المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة بدعوى “الحط من قدر” مجلس النواب، في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

كما قرر المجلس أيضًا في آذار/مارس 2016 ، إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي؛ وذلك بأغلبية أصوات نواب المجلس.