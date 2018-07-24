السيسي: لو كلفني بناء مصر تناول وجبة واحدة في اليوم سأفعل ذلك

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، إن البعض طالبه في وقت سابق بالتضحية ببعض الوزراء وبينهم وزير الكهرباء محمد شاكر، لتحميلهم الأزمات التي كانت تعاني منها البلاد، مشيرًا إلى أنه رفض هذا الأمر وتمسك بهم لإنهاء الأزمات.

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات الكهربائية العملاقة، إنه “لا يقبل التضحية برجاله حتى يعيش هو”، معتبرًا أن “من يفكر بتلك الطريقة جاهل وغير عاقل”.

وتابع: “أقسم بالله لو أن بناء مصر سيكلفني أن أتناول وجبة واحدة في اليوم فإنني سأفعل ذلك”، مضيفًا أن مصر “نجحت في تخطي بعض المعوقات التي كانت تواجهها وستسير في طريق التقدم إلى النهاية”.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، عدة مشروعات عملاقة من محطة العاصمة الإدارية الجديدة عبر الفيديو كونفرانس.

وأعلن قطاع الكهرباء مؤخرًا تنفيذ بعض المشروعات الجديدة، لإضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب إنشاء محطات محولات جديدة حتى تستطيع نقل القدرات الاستيعابية الجديدة للمناطق المختلفة.

وكانت وزارة الكهرباء نفذت بالتعاون مع شركة “سيمنس” الألمانية إنشاء محطات كهرباء “العاصمة الإدارية” و”البرلس” و”بني سويف الجديدة” بإجمالي 14 ألفًا و400 ميغاوات وبتكلفة 6 مليارات يورو.