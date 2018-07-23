حاميها حراميها.. عصابة “أمنية” تسرق منزل سفير أجنبي بمصر

ألقت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الإثنين، القبض على 3 مواطنين متهمين بسرقة منزل سفير إحدى الدول الأجنبية بمنطقة المعادي في العاصمة القاهرة، دون أن تقدم أجهزة الأمن تفاصيل عن هوية الدبلوماسي.

وتشير التفاصيل، وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا من أحد السفراء بتعرض منزله للسرقة، بعد اختفاء مشغولات ذهبية عبارة عن 2 خاتم ألماس وحلق و2 دلاية و3 سلاسل ذهب وبراد شاي فضة، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.

وتمكنت إدارة المباحث العامة من الإيقاع بالمتهمين في تلك الواقعة وهم محمد أحمد ومحمود حمادة، ومحمد محمود ومقيمين بمناطق السلام وحلوان في العاصمة القاهرة، ويعملون أفراد أمن على مسكن السفير.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وقيامهم بالدخول للمنزل من خلال نافذة بالطابق الأرضي، مستغلين وظيفتهم الأمنية في المكان، ليقوموا بسرقة المشغولات المبلغ عنها.