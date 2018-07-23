تحريم ديني وعقوبات حكومية.. رقصة “كيكي” تثير جدلًا في مصر وفنانون يؤدونها

أثارت رقصة “كيكي” جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالأوساط الدينية والأمنية في مصر خلال الأيام الماضية.

وتسابق عدد من الشباب خاصة المشاهير في أداء رقصة “كيكي” على بعض الطرق المصرية في التجمع الخامس والمقطم ومدينة الـ6 من أكتوبر.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بعض الشباب وهم يؤدون رقصة “كيكي” وفي مقدمتهم الفنانة دينا الشربيني، والممثلة ياسمين رئيس، والفنانة درة، وسط توقعات بأن تتزايد أعداد مؤدي تلك الرقصة.

ورقصة “تحدي كيكي” تدور فكرتها حول النزول من السيارة أثناء سيرها ثم الرقص على أنغام أغنية “In My Feelings” للمطرب الكندي دريك.

ولقيت الرقصة ردود فعل ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فقد حصرها البعض في صفوف أبناء الأغنياء، فيما استبعد آخرون المشاركة فيها بسبب معاناتهم بالمواصلات العامة في البلاد.

وقال الأستاذ في جامعة الأزهر، محمود المهدي، إن “المشاركة في تلك الرقصة حرام شرعًا، كونها تعرض حياة مؤديها وحياة الآخرين إلى الخطر وإمكانية الموت”.

وأضاف المهدي في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن “تعاليم الدين الإسلامي تمنع مثل تلك الحركات على الطريق العام، لأن الإسلام حرم تعطيل حياة الناس والطرق العامة، كما تلاشت الحرية الشخصية حال اختلاطها بضرر الآخرين”.

من جانبه، قال الخبير المروري، اللواء مجدي الشاهد، إن “الرقصة الجديدة مخالفة لنصوص قانون المرور”، مشيرًا إلى أن “الجهات الحكومية في مصر بدأت بالفعل بحصر أسماء وأرقام سيارات المشاركين فيها لمعاقبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.

وأوضح الشاهد في تصريحات عبر فضائية “cbc extra”، أن “المادة 81 مكرر من قانون المرور نصت على أن كل شخص يغلق أو يقتطع جزءًا من الطريق أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق يؤدي إلى إعاقة المرور ويعرض الأرواح والأموال للخطر يعاقب بالحبس عامًا وغرامة تتراوح ما بين 1000 إلى 3 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، وتتضاعف مع ارتكاب الفعل خلال عام”.

ولفت إلى أن “الفقرة الأولى من المادة نفسها نصت على أن أصحاب المركبات الذين يتسببون في تعطيل حركة المرور يعاقبون بغرامة من 500 لـ2000 جنيه والحبس مدة لا تزيد عن سنة، كما أن القانون يعاقب أي قائد مركبة لا يغلق الأبواب متعمدًا أثناء السير بغرامة تتراوح ما بين 100 إلى ألف جنيه”.

وحذر الخبير المروري من انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإجراء مسابقات بين الشباب لأداء تلك الرقصة في تجمع شبابي كبير ببعض المناطق الجديدة في العاصمة القاهرة.