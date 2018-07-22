تنظيم داعش يعلن مقتل أحد قادة فرعه في مصر

ذكر تنظيم داعش ومصدر أمني اليوم الأحد أن زعيمًا محليًا لفرع التنظيم في شبه جزيرة سيناء بمصر قتل.

وعرف التنظيم القيادي بأنه أبو جعفر المقدسي ونشر بيانًا على شكل ملصق تحت عنوان “قوافل الشهداء” مع صورة لرجل ملتح يبتسم ويرتدي معطفًا وقبعة.

وجاء في رسالة مقتضبة على قنوات التنظيم على تليغرام “الأخ أبو جعفر المقدسي تقبله الله”. ولم تذكر الرسالة تفاصيل بشأن أين أو متى أو كيف قتل.

وعرف مصدر أمني مصري الرجل بأنه زعيم داعش في بلدة الشيخ زويد الساحلية قرب الحدود مع قطاع غزة.

وقتل الجيش المصري بدعم من قوات الأمن مئات المشتبه بأنهم متشددون في عملية كبرى بدأت في فبراير شباط استهدفت مسلحين يقفون وراء سلسلة هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنية في سيناء.