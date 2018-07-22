الفنانة رنا سماحة: سعيدة بمسرحية كوميديا البؤساء وهذا سبب تأخر ألبومي الجديد (فيديو إرم)

كشفت الفنانة المصرية رنا سماحة، في حديث خاص مع “إرم نيوز” عن آخر أعمالها وخطواتها المستقبلية.

وقالت سماحة في تصريحاتها على هامش حفل المهرجان القومي للمسرح، إنها “ستطل على جمهورها، خلال الفترة المقبلة في الجزء الثاني من مسلسل أفراح إبليس”، وهو من بطولة الفنان جمال سليمان ومحمود عبدالمغني وأحمد صفوت والفنانة صابرين ومنة فضالي.

وأشارت إلى أنها ستشارك في الجزء الثالث من المسلسل، الذي سيتم عرضه على قناة “إم بي سي مصر”.

وأضافت أنها “سعيدة بدخول مسرحيتها (كوميديا البؤساء) في مسابقة المهرجان القومي للمسرح”، مشيرة إلى أن “هذه ليست تجربتها المسرحية الأولى، إذ شاركت في العديد من الأعمال المسرحية منذ صغرها”.

وتابعت أنها “ستعود إلى استكمال ألبومها الغنائي، ووضع اللمسات النهائية له، حيث انتهت من تسجيله، وفي انتظار الوقت المناسب لإصداره، لافتة إلى أن سبب تأخر طرحه في الأسواق، كان من قبل عامل الإنتاج، وهو في انتظار اختيار الوقت المناسب لإصداره حتى يستطيع الجمهور الحكم عليه.