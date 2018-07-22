شركات عالمية تبحث ضخ استثمارات جديدة في مصر

أعلنت وزارة الاستثمار في مصر، اليوم الأحد، زيارة وفد استثماري من كبريات الشركات الأمريكية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل إلى العاصمة القاهرة.

وقالت الوزارة إن الوفد سيطلع على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة في مصر بالعديد من المجالات.

وأكدت وزيرة الاستثمار المصرية، سحر نصر، أن مصر على استعداد لعمل الإصلاحات كافة التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص وتعزيز دوره في القطاعات كافة، ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

وشددت على أن الحكومة تعمل على توفير بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وكذلك التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة.

فيما أعربت شركات أمريكية عن رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.