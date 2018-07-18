السجن المؤبد بحق 16 إخوانيًا بقضية “اللجان النوعية” في مصر

قضت محكمة جنايات القاهر اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد بحق 16 من جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللجان النوعية لجماعة الإخوان المسلمين”.

ووجهت المحكمة اتهامات للمتهمين في القضية رقم 185 لسنة 2016 “بتكوين عصابة إرهابية مسلحة، للتعدي على المنشآت العامة، واستهداف أفراد الشرطة والجيش”.

و”اللجان النوعية”، وفق تحريات الأمن العام، هي تنظيم سري داخل جماعة الإخوان المسلمين، ينفذ أعمال عنف وعمليات إرهابية تجاه قوات الشرطة والجيش والمنشآت العامة، ويتخذ من المزارع والأماكن الريفية مكانًا للاختباء.

وقد قضت المحكمة بالسجن 15 سنة لمتهمَينِ اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهم آخر بسبب وفاته، وقضت أيضًا بالبراءة وعدم الاختصاص لـ37 متهمًا آخرين.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتأسيس “عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة، وتولى المتهمون قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية”.

وذكرت التحقيقات أن “القيادي الإخواني محمد كمال وآخرين، أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض الجماعة”.

وينظر القضاء المصري منذ عام 2013، قضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، بارتكاب أعمال شغب وعنف، عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، وقد أصدرت أحكام متفاوتة تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.