مصري يقتل زوجته رميًا من الطابق الخامس لإنجابها الإناث

اعترف مصري في العقد الرابع من العمر بارتكابه جريمة قتل زوجته العشرينية، رميًا من الطابق الخامس.

وقال الزوج المتهم أمام النيابة العامة، التي فتحت التحقيق إن خلافًا نشب بينه وبين زوجته بعد إنجاب 4 بنات، متهمًا زوجته بالفشل في إنجاب طفل “ذكر” يحمل اسمه، إلى جانب حالته النفسية السيئة التي يمر بها منذ ولادة الطفلة الرابعة منذ عدة أشهر.

بدأت الواقعة ببلاغ رسمي إلى قسم الشرطة يفيد بسقوط المجني عليها “ربة منزل” من شرفة الطابق الخامس، حيث الشقة السكنية التي تقيم بها برفقة زوجها وبناتها، الأمر الذي فتح الباب أمام وجود شبهة جنائية في الحادث ليتم القبض على زوجها، نتيجة تحريات ترجح ارتكابه للجريمة برغم ادعائه سقوطها سهوًا.

وبعد ساعات، اعترف الزوج المتهم بارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أن الخلاف بينه وبين زوجته نشب منذ فترة، واتهامه لها بالفشل لعدم إنجاب “ولد”، إلا أن الزوجة بادلته الاتهام، مؤكدة أن هذا الأمر يرجع لإرادة الله، ثم الرجل وليس المرأة – بحسب قوله.

لم يتقبل الزوج حديث زوجته، واعتبره إهانة له، ليقوم بحملها وإلقائها من الطابق الخامس، ثم ادعى أمام الجيران سقوطها سهوًا أثناء الوقوف في “شرفة الشقة”، حتى تم كشف الحقيقة.