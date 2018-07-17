اعتقال خلية “إخوانية” خططت لتنفيذ عمليات تفجير في مصر

أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر الثلاثاء، عن إلقاء القبض على خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين مكونة من 9 أفراد، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات تفجيرية في ذكرى “ثورة 23 يوليو”.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة “القيام بأعمال شغب وتظاهرات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لعمليات إرهابية نوعية في ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو 1952”.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين من منازلهم بمنطقة “بلبيس” في محافظة “الشرقية” شرق البلاد.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع تحريز المضبوطات التي عثر عليها بحوزتهم في منازلهم، من أجهزة كومبيوتر وبعض الأوراق التي تحتوي على منشورات مناهضة للنظام الحالي.