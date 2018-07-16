رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان في حالة “حرجة” بالمستشفى

قال مصدران مقربان من أسرة رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان اليوم الإثنين إن عنان، الذي أُلقي القبض عليه في يناير كانون الثاني بعد إعلانه عن خطط لخوض انتخابات الرئاسة، يرقد في حالة حرجة بالمستشفى.

وذكر المصدران أن عنان (70 عامًا) نُقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى عسكري بضاحية المعادي في القاهرة يوم السبت بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة.

وقال أحد المصدرين في تصريح لوكالة “رويترز” للأنباء: “إنه في حالة حرجة للغاية في وحدة العناية المركزة”.

وقال المصدران إن عنان كان محتجزًا في سجن عسكري إلى أن أصيب بجلطة قبل أكثر من شهرين حيث نقل إلى المستشفى العسكري. وأضاف أن حالته الصحية كانت تتحسن وأن الانتكاسة كانت مفاجئة، وذكرا أن أسرة عنان زارته آخر مرة قبل نحو أسبوع وقالت إنه كان بصحة جيدة.

وكان المحامي محمود رفعت منسق حملة عنان الرئاسية قد صرح بأن رئيس أركان القوات المسلحة المصرية السابق، “حالته خطيرة ودخل العناية المركزة”.

وقال رفعت المتواجد خارج مصر حاليًا عبر تغريدة له على “تويتر”: “الفريق سامي عنان بالعناية المركزة، وحالته خطرة حيث تدهورت صحته بشكل مفاجئ مع ظهور أورام ومياه على الرئة”.

وأكدت صفحة عنان على “فيسبوك” ما ذكره المحامي، حيث قالت إن الفريق دخل للمرة الثانية العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري قبل 10 أيام من الجلسة الرابعة لمحاكمته بقضية “التزوير في محررات رسمية”.