قوافل المساعدات المصرية تصل غزة بعد قرار فتح معبر رفح (صور)

وصلت قوافل المساعدات الموجهة من مصر إلى الشعب الفلسطيني، وذلك استكمالا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الأعباء عن الفلسطينيين، وخاصة فى قطاع غزة.

وبالأمس قررت السلطات المصرية استمرار فتح معبر رفح طوال شهر رمضان لتخفيف الأعباء على الأخوة الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأظهرت صور المساعدات لافتة مرسوم عليها علما مصر وفلسطين ومكتوب “الإرهاب لا دين له.. معا وسويا نحو محاربة الإرهاب”.

كما رفعت المستشفيات المصرية في رفح والشيخ زويد والعريش من استعداداتها لاستقبال الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبالأمس كتب الرئيس على صفحته على “فيس بوك” بالأمس :” أصدرت توجيهاتى للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لإستمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان المبارك وذلك ضماناً لتخفيف الأعباء عن الأشقاء فى قطاع غزة “تحيا مصر”.