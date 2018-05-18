مقتل ضابط وإصابة مسؤول أمني بارز في تفجير مدرعة شمالي سيناء 

قُتل ضابط شرطة مصري وأصيب مسؤول أمني بارز، الجمعة، في تفجير استهدف مدرعة شرطية شمالي سيناء (شمال شرق)، وفق مصدر أمني لصحيفة مصرية مملوكة للدولة.

ونقلت البوابة الإلكترونية لصحيفة “أخبار اليوم”، عن مصدر أمني، لم تسمه، قوله إن النقيب عبد المجيد الماحي، الضابط بالقوات الخاصة، بشمال سيناء، قتل إثر تفجير عبوة ناسفة في مدرعة تابعة لقطاع الأمن المركزي (تابع لوزارة الداخلية).

وأكد المصدر أن مجهولين استهدفوا سيارة اللواء ناصر حسين، مساعد مدير المنطقة المركزية لقطاع الأمن المركزي بشمال سيناء، أثناء توزيع وجبات السحور على الخدمات والتمركزات الأمنية بشمال سيناء، مما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ.

وحتى الساعة 7:05 ت.غ، لم يصدر عن الداخلية المصرية بيان رسمي حول الواقعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع عملية عسكرية شرطية انطلقت 9 فبراير/ شباط الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″، تستهدف مواجهة مسلحين بسيناء (شمال شرق) ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تحديد موعد لنهاية العملية.

واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، فإن العملية أسفرت عن مقتل 278 مسلحًا، بخلاف 35 عسكريًا، وعدد كبير من الموقوفين حتى أمس الخميس.

وتنشط في سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء” أعلن مسؤوليته عن مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة.