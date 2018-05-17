السيسي يعلن عن “انفراج” في محادثات سد النهضة

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أنه تم التوصل إلى “انفراج” في محادثات مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وحصل هذا التقدم خلال اليومين الماضيين بعد اجتماع لوزراء الخارجية والري ورؤساء الاستخبارات في الدول الثلاث، الثلاثاء في أديس ابابا.

وقال السيسي في مؤتمر نقله التلفزيون الرسمي إن “الوفد الذي وصل الأربعاء عقد لقاءات ومباحثات بشأن هذا الموضوع، وأنا أستطيع القول إنه حصل تقدم في التفاوض مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا”.

وأضاف: “يجب أن تعرفوا أن الموضوع سيأخذ جهدًا ووقتًا منّا ومنهم لكي نصل إلى صيغة تفاهم تحقق المصلحة للجميع. نحن نحافظ على حصتنا، كما تكون لهم أيضًا فرصة للاستفادة من السد للتنمية التي يريدونها، وقد حصل انفراج”.

وتابع السيسي: “نحن نتحرك في هذا الموضوع بهدوء وبدون توتر، بدون انفعال”.

والمباحثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه إثيوبيا كانت متعثرة منذ أشهر في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل.

وتعتمد مصر تمامًا على مياه النيل للشرب والري، وتقول إن “لها حقوقًا تاريخية” في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959 التي تعطيها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.

وعُقدت في الخرطوم اجتماعات الشهر الماضي بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث، لكنها فشلت في تحقيق اختراق.