أول تعليق من السيسي على زيادة تذاكر المترو (فيديو)

في أول تعليق مقتضب على زيادة أسعار تذكرة المترو، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك فرقًا بين المسار المعرفي والبيانات، وبين خصوصية التجربة بمعنى خصوصية مصر، وظروفها عند تطبيق أي تجربة جديدة، مضيفًا أن ما يتم تناوله من إجراءات لابد أن تتناسب مع ظروف الوطن.

وأوضح السيسي خلال الجلسة النقاشية في المؤتمر الوطني الخامس للشباب اليوم الأربعاء، أن مرفق السكة الحديد والمترو مثال على ذلك، قائلًا “عند طرحي لهذا المثال فإني لا أقصد به شيئًا، لكنه مثال حي لمحاولة إصلاح هذا المرفق”.

وتابع: “من يرى القوائم المالية والإجراءات المطلوبة لمرفق المترو، يتأكد أنه في حاجة إلى الكثير من الإصلاح، لكن عند تنفيذ هذه الاجراءات من منظور أكاديمي لابد من مراعاة ظروف وخصوصية الحالة المصرية، حتى تنجح في حال تنفيذها مع المراعاة أنك تتعامل مع دولة وشعب، ولابد من إقناعهم بأهمية الإصلاح وحتميته، وتجهز المواطنين جيدًا”.

ورفعت الحكومة المصرية قبل أيام سعر تذاكر المترو، إذ تم تقسيمها إلى 3 شرائح، الأولى بقيمة 3 جنيهات في 9 محطات، والثانية بقيمة 5 جنيهات في 16 محطة، والثالثة بقيمة 7 جنيهات في جميع المحطات، في حين سيركب ذو الاحتياجات الخاصة لجميع المناطق بتذكرة سعرها 50 قرشًا.