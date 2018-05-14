الإعدام بحق 13 متهمًا بقضية “الهروب الكبير” في مصر

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق 13 متهمًا إلى مفتي الديار؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم؛ لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الهروب الكبير”.

وجاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسماعيلية بالقضية، بعد ثبوت التهم الموجهة للمتهمين، كما حددت 12 يوليو المقبل للنطق بالحكم النهائي بعد ورود رأي المفتي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بتلك القضية اتهامات بقتل اثنين بينهما الرائد محمد الحسيني، وكذلك الهروب من تنفيذ أحكام صادرة ضدهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2016، بعد أن أقدم 13 متهمًا على الهروب من سجن المستقبل بالإسماعيلية، قبل أن تنجح الجهات الأمنية في الإطاحة بهم وإحالتهم بعد ذلك بواسطة النيابة إلى المحاكمة.