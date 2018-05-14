تحقيقات في خرق أمني تعرض له مجلس النواب المصري

فتحت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الإثنين، التحقيق في واقعة محاولة شخص مجهول اختراق مبنى البرلمان المصري، منتصف ليل أمس، والبقاء بداخله عدة ساعات.

وقال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، إن شخصًا غير مخول له تمكن من دخول المجلس بصحبة أحد الأعضاء، ليلًا، وظل فيه حتى الساعة الثانية من صباح اليوم.

وأضاف عبدالعال خلال كلمة له بالمجلس، أن الجهات المعنية تحقق في الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ودعا رئيس مجلس النواب، الأعضاء بعدم تكرار تلك الحالات، وعدم اصطحاب وتمكين بعض الأشخاص المجهولين من دخول مقر المجلس دون تصريح مُسبق.

ويناقش البرلمان المصري، اليوم، عددًا من مشاريع القوانين التي أرسلتها إليه الحكومة وفي مقدمتها مشروع “قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية”.